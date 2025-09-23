Прем'єр Данії назвала інцидент із дронами в аеропорту Копенгагена найсерйознішою атакою на інфраструктуру країни

Інцидент, пов'язаний із появою дронів над аеропортом Копенгагена, став найсерйознішою атакою на критичну інфраструктуру країни за всю її історію, заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

У коментарі для телеканалу TV2 вона заявила, що цей інцидент, який призвів до збою в роботі аеропорту в Копенгагені, став "найсерйознішою атакою на критичну інфраструктуру Данії на сьогодні". "Я вважаю це серйозною атакою на критично важливу інфраструктуру Данії... Не слід сумніватися в тому, що використання безпілотників в аеропорту може мати дуже серйозні наслідки", - сказала прем'єр.

На запитання, чи підозрює вона РФ в інциденті, Фредеріксен відповіла: "У будь-якому разі, я жодним чином не можу заперечувати, що це Росія".

Вона відзначила попередню активність безпілотників у Польщі та Румунії, порушення повітряного простору Естонії та хакерські атаки на європейські аеропорти й додала, що мотивом у цьому разі є дестабілізація ситуації, спонукання до заворушень і викликання занепокоєння.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон зазначив, що жодна країна не має права порушувати повітряний простір інших держав, тому вони мають право захищатися в разі потреби, повідомляє шведський таблоїд Aftonbladet.

"Уряд дав Збройним силам інструкції щодо того, як слід поводитися з повітряними суднами-порушниками. Це передбачає право за необхідності застосувати зброю - з попередженням або без нього", - сказав міністр, додавши, що Швеція "захищатиме свій повітряний простір".

У ніч на вівторок аеропорт Копенгагена був закритий протягом кількох годин через появу безпілотників, які було виявлено в межах аеропорту.

Поліція Данії заявила, що наразі невідомо, хто саме запустив дрони над охоронюваною зоною аеропорту.