Прем'єрка Данії: Сьогоднішній день є хорошим прикладом того, що коли щось є необхідним, ми здатні це забезпечити

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що за необхідності прийняття рішення Європейській Союз може таке забезпечити, але обставини ухвалення такого рішення демонструють поєднання "певної військової втоми з гібридною війною", що привносить "невизначеність та непевність в наші суспільства".

"Сьогоднішній день є хорошим прикладом того, що коли щось є необхідним, ми здатні це забезпечити. Але водночас ми мусимо зазначити, що багато урядів і лідерів перебувають під дедалі більшим тиском у своїх національних політичних дискусіях, парламентах тощо. На жаль, ситуація в Європі змінюється, і я мушу сказати, що саме на це сподівається Путін – на поєднання певної військової втоми з гібридною війною, яка приносить багато невизначеності та непевності в наші суспільства", - цитує данську прем’єрку агентство Reuters у п’ятницю.