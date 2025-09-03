Прем’єрка Данії вважає найважливішою частиною майбутніх гарантій безпеки сильну українську армію

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен вважає, що найважливішою частиною майбутніх гарантій безпеки України є забезпечення того, щоб країна мала сильну армію.

"І дозвольте мені бути чіткою: можливо, найважливішою частиною майбутніх гарантій безпеки в Україні є забезпечення сильної армії, добре оснащеної та навченої української армії", - сказала Фредеріксен на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у середу у Копенгагені після зустрічі лідерів країн Північно-Балтійської вісімки (NB8).

Водночас вона відзначила успішну допомогу Данії за допомогою так званої "данської моделі" у виробництві зброї в Україні. Голова данського уряду знову закликала партнерів долучитися до фінансування українського виробництва.

"Можливо, ми можемо використовувати "данську модель", формат такої роботи, і в інших сферах, включаючи частину гарантій безпеки. Тож так, ми розглядаємо це", - зазначила Фредеріксен.