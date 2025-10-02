Інтерфакс-Україна
11:28 02.10.2025

Зеленський обговорив з прем'єром Данії, як реагувати на вторгнення російських дронів

Фото: https://x.com/zelenskyyua

Президент України Володимир Зеленський, який прибув з візитом до Данії для участі в саміті Європейської політичної спільноти, повідомив, що розпочав роботу із зустрічі з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, з якою обговорив можливу реакцію на вторгнення російських дронів в повітряний простір країн Європейського союзу та участь у цьому України.

"Нещодавні вторгнення у повітряний простір Данії, Польщі, Румунії, Норвегії та Естонії були ключовим питанням. Росія загострює ситуацію, і ми обговорювали, як ми можемо реагувати на ці загрози. Ми неодноразово пропонували створити спільну, інтегровану систему протиповітряної оборони. Експертиза українських фахівців та українські технології мають стати важливою частиною ініціативи ЄС "Стіна дронів", - написав Зеленський в Х за підсумками зустрічі.

Президент України повідомив, що зараз "сильна група українських військовослужбовців перебуває в Данії, допомагаючи данським колегам".

Він також обговорив з Фредеріксен реалізацію ініціативи PURL, яка передбачає відправку американської зброї в Україну коштом європейських країн, та повідомив, що Данія приєдналася до неї. "Ми цінуємо внесок Данії у розмірі 90 мільйонів євро", - написав Зеленський.

"Я вдячний Данії за пакет військової допомоги у розмірі понад 360 мільйонів євро для підтримки українського виробництва за данською моделлю. Я дякую прем’єр-міністру Фредеріксен та народу Данії за їхню рішучу підтримку", - додав президент України.

Прессекретар українського президента Сергій Нікіфоров повідомив, що у Копенгаґені заплановані зустрічі Зеленського з президентом Французької Республіки Еманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, головою Ради Міністрів Італійської Республіки Джорджею Мелоні, Федеральним Канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем та прем’єр-міністром Республіки Польща Дональдом Туском.

Як повідомлялося, сьоме засідання Європейської політичної спільноти в Копенгаґені збере глав держав і урядів 47 країн Європи. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також візьме участь у заході. Данія зараз є головуючою країною в ЄС.

