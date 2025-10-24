Інтерфакс-Україна
21:17 24.10.2025

Питання використання заморожених актививів РФ має бути вирішено до Святвечора – прем’єр-міністерка Данії

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що питання використання російських заморожених активів має бути вирішено до Святвечора.

"Репараційні позики, я не бачу альтернативи цій ідеї, цьому задуму. Росія має платити за руйнацію України. Це єдиний шлях", - наголосила вона під час спілкування з пресою після зустрічі "Коаліції охочих" в Лондоні у п’ятницю.

За словами прем’єр-міністерки, ще є деякі технічні питання і деталі, які треба узгодити.

"Є технічні деталі – їх треба вирішити. Є всяка деталізація - про це треба говорити. Але найперше, йдеться за політичну постанову, політичний принцип", - сказала вона.

Однак Фредеріксен зауважила, що треба працювати над тим, щоб ухвалити рішення до Святвечора.

"Я підтримую цілком цю думку, цю пропозицію, усіляко підтримую. І мені здається, що нам треба працювати таким чином, щоб мати розв'язок перед Різдвом. Ніч перед Різдвом. Я сподіваюся, що це станеться", - зазначила вона.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф зазначив, що необхідні гарантії, щоб "розділити ризик", а не покладати його тільки на Бельгію.

І також він наголосив на необхідності дійти до згоди щодо технічних деталей репараційного кредиту, бо це важливо з політичної точки зору, щоб завдати шкоди РФ.

