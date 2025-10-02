Інтерфакс-Україна
Події
18:09 02.10.2025

Прем’єр-міністр Данії за результатами Європейської політспільноти: Ми підтверджуємо непохитну підтримку Україні

2 хв читати
Фото: сайт Президента України

Саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС) підтвердив непохитну підтримку Україні, необхідність збільшити її та збільшити тиск на Росію.

Відповідну заяву у четвер в Копенгагені на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції, яка відбулася по завершенню саміту ЄПС, зробила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

"Дорогий Володимире, майже чотири роки ви та ваші співвітчизники захищаєте Україну, а отже, і Європу, від жорстокої повномасштабної війни Росії. І цей самий форум, Європейська політична спільнота, був заснований як пряма відповідь на повномасштабне вторгнення у 2022 році. Я дуже рада, що на сьогоднішній зустрічі в Копенгагені ми підтвердили нашу непохитну підтримку вам та народу України", - сказала вона.

Глава данського уряду констатувала, що "Росія є загрозою не лише для України, а й для всієї Європи". "Росія випробовує нас, і як ніколи раніше нам потрібно бути сильними разом. Саме про це й йшлося на сьогоднішній зустрічі. І зараз, як ніколи раніше, ми повинні об’єднати зусилля, щоб побудувати сильнішу і, звичайно, також безпечнішу Європу", - переконана Фредеріксен.

У цьому зв’язку вона наголосила, що по-перше, необхідно посилити підтримку України зброєю та більшою кількістю санкцій проти Росії. "Я хотіла б, щоб усі європейці дивилися на це так, що кожне євро, долар чи данська крона, які ми надсилаємо Україні, є прямою інвестицією в європейську безпеку", - підкреслила прем’єр-міністр.

Другим пунктом Фредеріксен назвала побудову "набагато сильнішої європейської оборони. "Однією з частин цієї відповіді буде посилення нашого захисту від дронів, збільшення власного виробництва дронів, і це має відбуватися у дуже тісній співпраці з вами в Україні", - додала вона.

Прем’єр-міністр констатувала, що ЄПС об’єднує країни з усієї Європи з дуже різними поглядами на багато різних питань. "Але всі ці розбіжності вже не такі важливі через великий виклик, який ми поділяємо, загрозу з боку Росії для Європи. І саме тому наше спільне завдання таке просте, як і зараз. Ми повинні бути здатними захистити себе та цінності, в які ми віримо. І, звичайно, і це завершальний висновок, зробити Європу настільки сильною, щоб війна проти нас більше не була варіантом. Але все починається і, на жаль, поки що, також закінчується тим, що відбувається в Україні. Тож підтримка вас — найважливіше завдання", - переконана Фредеріксен.

Теги: #фредеріксен

