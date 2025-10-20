Інтерфакс-Україна
Події
17:48 20.10.2025

Зеленський та прем'єрка Данії скоординували плани дипломатичної роботи на найближчий тиждень, говорили про оборонну співпрацю

1 хв читати
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен обговорили спільні плани на тиждень, що почався, перш за все з безпекових питань, Зеленський анонсував "багато зустрічей та перемовин" з європейськими партнерами.

"Говорив із Метте Фредеріксен і дуже ціную всю підтримку з боку Данії та пані премʼєр-міністра. Координуємо нашу активність у дипломатії, і це допомагає", - написав український президент у телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, сторони багато роблять "разом і для того, щоб зміцнити наші країни. Українсько-данська оборонна співпраця є взірцем за деякими напрямами".

"Обговорили також плани на цей тиждень – буде багато зустрічей і перемовин у Європі. Розраховуємо на результати, і для нас усіх це важливо", - наголосив Зеленський.

Теги: #фредеріксен #зеленський #обговорення

