Зеленський та прем'єрка Данії скоординували плани дипломатичної роботи на найближчий тиждень, говорили про оборонну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен обговорили спільні плани на тиждень, що почався, перш за все з безпекових питань, Зеленський анонсував "багато зустрічей та перемовин" з європейськими партнерами.

"Говорив із Метте Фредеріксен і дуже ціную всю підтримку з боку Данії та пані премʼєр-міністра. Координуємо нашу активність у дипломатії, і це допомагає", - написав український президент у телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, сторони багато роблять "разом і для того, щоб зміцнити наші країни. Українсько-данська оборонна співпраця є взірцем за деякими напрямами".

"Обговорили також плани на цей тиждень – буде багато зустрічей і перемовин у Європі. Розраховуємо на результати, і для нас усіх це важливо", - наголосив Зеленський.