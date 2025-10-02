Фредеріксен різко відповіла на пропозицію Орбана запропонувати Україні не членство, а партнерство: Я не дозволю одній країні вирішувати майбутнє ЄС

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен різко відповіла на пропозицію угорського колеги Віктора Орбана запропонувати Україні замість членства стратегічне партнерство: я не дозволю одній країни приймати рішення щодо всього європейського майбутнього.

Так вона у четвер в Копенгагені на пресконференції, яка відбулася по завершенню саміту Європейської політичної спільноти, відповіла на запитання журналістів щодо цієї ідеї. "Я не дозволю одній країні, і я точно не дозволю кожній з них приймати рішення щодо всього європейського майбутнього", - сказала Фредеріксен.

На її переконання, країни-члени Європейського союзу повинні дотримуватися стратегії, частиною якої є розширення. "Це питання для всього Європейського Союзу та, власне, для всього європейського континенту. І ми повинні побудувати якомога сильнішу Європу, що, на мою думку, означає розширення ЄС. Існує європейська єдність, тому що ми, 26 країн, погоджуємося, що Україна, Молдова та інші країни повинні приєднатися до нас", - аргументувала данський прем’єр-міністр.

При цьому вона констатувала, що Україна робить "дивовижну роботу, навіть незважаючи на те, що знаходиться у стані війни". "Тож ні )пропозиції Орбана), я думаю, що ми повинні дотримуватися стратегії.. Тож ми повинні продовжувати намагатися знайти рішення та шлях з Угорщиною, але я думаю, що ми повинні дотримуватися стратегії", - підкреслила Фредеріксен.

Вона погодилася з тим, що рішення щодо розширення вимагає одностайного голосування всіх 27 країн-членів. "Але ми можемо зробити багато речей, навіть якщо не зможемо переконати Віктора Орбана відкрити перший кластер. Є так багато речей, які потрібно вирішити, змінити та прийняти рішення до того дня, коли ви зможете фактично вступити до Європейського Союзу, як і для всіх країн-кандидатів та всіх країн, які вступали до Європейського Союзу протягом історії. Тож я маю на увазі, що якщо ми не зможемо переконати Віктора Орбана, то я просто думаю, що нам просто потрібно рухатися далі з усією роботою, яку потрібно виконати між Україною та Європейською Комісією, просто продовжуючи нашу роботу", - висловила прем’єр-міністр свою думку. Тому для мене цілком зрозуміло, що нам потрібно знайти спосіб фінансування.

Торкаючи теми репараційних кредитів для України з основою іммобілізованих російських активів, Фредеріксен визнала, що вчорашня дискусія в рамках неформального засідання Європейської ради "була складною, але дуже плідною". "Є деякі технічні питання, які потрібно порушити та на які потрібно відповісти, але я цілком впевнений, що ми зможемо знайти шлях. І, як на мене, справедливо, щоб Росія заплатила за шкоду, яку вона завдала Україні та Європі", - переконана вона.

На думку Фредеріксен, окрім цієї пропозиції інших ідей в ЄС поки що немає. "Отже, те, що ми робимо зараз, починаючи з вчорашньої зустрічі і до наступної зустрічі в Раді, — це знайти відповіді на всі технічні питання та проблеми. І тоді, я думаю, ми будемо готові прийняти рішення. І я знаю, що уряд Бельгії вважає це дуже складним. Але я сподіваюся і вірю, що ми зможемо знайти рішення, яке отримає підтримку всіх 27 країн", - переконана вона.