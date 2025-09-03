Прем’єрка Данії: Я не вірю, що Путін захоче миру, поки його до цього не змусять

Фото: https://www.facebook.com/mettefrederiksen.dk

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен не вірить у прагнення Володимира Путіна до миру, "допоки йог не змусять", і наголошує на важливості встановлення стійкого і справедливого миру в Україні.

На спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у середу у Копенгагені після зустрічі лідерів країн Північно-Балтійської вісімки (NB8) вона підкреслила, що український народ "боретеся щодня, і саме ви зараз захищаєте Європу від російської агресії".

"Звичайно, ми хочемо миру, але він повинен бути стійким і справедливим", - наголосила вона.

Фредеріксен також знову зазначила, що очільнику Кремля не можна довіряти. додавши, що Путін не демонструє готовності переговорів, і продовжує криваву війну проти України.

"Я не вірю, що Путін захоче миру, поки його до цього не змусять", - додала вона.

Прем’єрка наголосила на необхідності надійних безпекових гарантій для України. За її словами, європейці будуть працювати над цими гарантіями разом з США та іншими партнерами, зокрема в четвер, 4 вересня, стосовно цього відбудеться зустріч у Парижі. Фредеріксен наголосила, що ці обговорення "не лише про Україну - вони про майбутнє Європи".

"І як європейці ми не повинні бути наївними. Якщо Росія зможе захопити хоча б шматок території, вона на цьому не зупиниться. Путін хоче набагато більше. І тут ви всі маєте це чудово усвідомлювати. Я не думаю, що Путін зупинить цю війну, поки його не змусять це зробити. Саме тому ми маємо збільшувати тиск на Росію", - закликала Фредеріксен.