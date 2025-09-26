Зеленський поінформував Фредеріксен деталями від розвідки щодо дронів, які фіксували в небі Данії

Фото: https://www.facebook.com/mettefrederiksen.dk

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

"Звісно, говорили про ситуацію з дронами, які вже тричі за цей тиждень фіксували в небі Данії. Поділився деталями від нашої розвідки", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Він зазначив, що разом із Фредеріксен розуміють, що на тлі цих випадків необхідно ще більше координуватися та збільшувати оборонне виробництво.

Також сторони обговорили підготовку до саміту Європейської політичної спільноти, який уже наступного тижня відбудеться в Данії.

"Узгодили зустрічі з партнерами, готуємося до дипломатичної роботи", - повідомив президент.