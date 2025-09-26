Інтерфакс-Україна
Події
17:49 26.09.2025

Зеленський поінформував Фредеріксен деталями від розвідки щодо дронів, які фіксували в небі Данії

1 хв читати
Зеленський поінформував Фредеріксен деталями від розвідки щодо дронів, які фіксували в небі Данії
Фото: https://www.facebook.com/mettefrederiksen.dk

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

"Звісно, говорили про ситуацію з дронами, які вже тричі за цей тиждень фіксували в небі Данії. Поділився деталями від нашої розвідки", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Він зазначив, що разом із Фредеріксен розуміють, що на тлі цих випадків необхідно ще більше координуватися та збільшувати оборонне виробництво.

Також сторони обговорили підготовку до саміту Європейської політичної спільноти, який уже наступного тижня відбудеться в Данії.

"Узгодили зустрічі з партнерами, готуємося до дипломатичної роботи", - повідомив президент.

 

Теги: #данія #фредеріксен #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:29 26.09.2025
Україна та Данія запусять партнерство для сталого землекористування та "зеленого" оновлення агросектору

Україна та Данія запусять партнерство для сталого землекористування та "зеленого" оновлення агросектору

16:30 26.09.2025
Від початку Добропільської операції вже звільнено 168,8 кв. км території, 187,7 кв. км зачищено від російських ДРГ - Зеленський

Від початку Добропільської операції вже звільнено 168,8 кв. км території, 187,7 кв. км зачищено від російських ДРГ - Зеленський

16:26 26.09.2025
Українські військові зафіксували в нашому повітряному просторі дрони-розвідники, ймовірно, угорські - Зеленський

Українські військові зафіксували в нашому повітряному просторі дрони-розвідники, ймовірно, угорські - Зеленський

10:03 26.09.2025
ЗМІ виявили російський десантний корабель за 12 км від узбережжя данського острова

ЗМІ виявили російський десантний корабель за 12 км від узбережжя данського острова

02:38 26.09.2025
Данський аеропорт Ольборг закрили через виявлення БпЛА поблизу – ЗМІ

Данський аеропорт Ольборг закрили через виявлення БпЛА поблизу – ЗМІ

18:42 25.09.2025
Данія розвиватиме ветеранські програми в Києві - Кличко після зустрічі з мером Копенгагена

Данія розвиватиме ветеранські програми в Києві - Кличко після зустрічі з мером Копенгагена

15:31 25.09.2025
Україна створить експортні платформи у США, Європі, на Близькому Сході - Зеленський

Україна створить експортні платформи у США, Європі, на Близькому Сході - Зеленський

14:45 25.09.2025
Зеленський обговорив напрями підтримки України з представниками Американського єврейського комітету

Зеленський обговорив напрями підтримки України з представниками Американського єврейського комітету

14:06 25.09.2025
Зеленський обговорив із делегацією Конгресу США ситуацію на фронті та ППО

Зеленський обговорив із делегацією Конгресу США ситуацію на фронті та ППО

12:57 25.09.2025
Зеленський заявив про готовність не балотуватися на пост президента після завершення війни

Зеленський заявив про готовність не балотуватися на пост президента після завершення війни

ВАЖЛИВЕ

На Кіровоградщині 18 посадовців, підрядників та депутатів підозрюють у зловживаннях на суму майже 80 млн грн – прокуратура

Викрито схему заволодіння мільйонами доларів держустанови США та відмивання коштів за участі українця

Росія використовує МАГАТЕ в цілях пропаганди та відбілювання злочинів "Росатома" - МЗС України

Від початку Добропільської операції вже звільнено 168,8 кв. км території, 187,7 кв. км зачищено від російських ДРГ - Зеленський

Українські військові зафіксували в нашому повітряному просторі дрони-розвідники, ймовірно, угорські - Зеленський

ОСТАННЄ

На Кіровоградщині 18 посадовців, підрядників та депутатів підозрюють у зловживаннях на суму майже 80 млн грн – прокуратура

Україна розраховує на підписання декларації щодо "cтіни дронів" уже в жовтні – Шмигаль

Викрито схему заволодіння мільйонами доларів держустанови США та відмивання коштів за участі українця

Росія використовує МАГАТЕ в цілях пропаганди та відбілювання злочинів "Росатома" - МЗС України

Громада Києва передала бійцям на фронт нову партію дронів і автомобілів – Кличко

В ЄС відбулося перше обговорення побудови "стіни дронів", Шмигаль поділився досвідом

Угорщина теж долучилася до країн Європи, що обговорюють "стіну дронів" - ЗМІ

ССО знищили техніку 448-ї ракетної бригади РФ – Генштаб ЗСУ

На Київському центральному залізничному вокзалі проходить виставка Ukraine WOW

Трьох посадовців Київського авіаційного інституту підозрюють у заволодінні понад 16,6 млн грн через "мертві душі"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА