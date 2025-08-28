РФ уразила один із кораблів ВМС ЗСУ, один член екіпажу загинув, кількох поранено

Російські окупанти уразили один з кораблів Військово-Морських сил ЗСУ, один член екіпажу загинув, ще кількох поранено, продовжуються пошуки кількох військових моряків, повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки", - сказав він.

Плетенчук зазначив, що переважна частина екіпажу перебуває в безпеці, продовжується пошук кількох військових моряків.

"На жаль, один член екіпажу загинув, кілька поранено", - повідомили у ВМС ЗСУ.