ГУР в Азовському морі уразив російський ракетний корабель проєкту "Буян-М"

Бійцями спецпідрозділів Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України 28 серпня уражено російський малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М" ― носія крилатих ракет "Калібр", повідомила пресслужба ГУР.

"28 серпня 2025 року в результаті спільної операції Департаменту активних дій ГУР МО України та спецпідрозділу ГУР "Примари" в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму уражено малий ракетний корабель держави-агресора Росії проєкту 21631 "Буян-М" ― носій крилатих ракет "калібр". Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС, а спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України атакували борт носія "Калібрів"", - йдеться у повідомленні ГУР у телеграмі у четвер.

За інформацією, у результаті ударів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску "Калібрів" у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування.

Повідомлення супроводжується відповідним відео ураження корабля РФ.