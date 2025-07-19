Інтерфакс-Україна
Події
08:34 19.07.2025

На узбережжі Одещини військові знищили морську міну, віднесену хвилями

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На узбережжі Одещини військові знищили морську міну, віднесену хвилями

Один з підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищив чергову протикорабельну морську міну, яку хвилями прибило до узбережжя Одещини, повідомили у Телеграмі ВМС ЗСУ.

"На узбережжі Одещини одним з підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищено чергову протикорабельну морську міну, яку хвилями віднесло до берега. Вибухонебезпечний предмет було оперативно ліквідовано шляхом контрольованого підриву", - зазначено в повідомленні.

 

Теги: #міна #одеса #знищення #вмс_зсу

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