На узбережжі Одещини військові знищили морську міну, віднесену хвилями

Один з підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищив чергову протикорабельну морську міну, яку хвилями прибило до узбережжя Одещини, повідомили у Телеграмі ВМС ЗСУ.

"На узбережжі Одещини одним з підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищено чергову протикорабельну морську міну, яку хвилями віднесло до берега. Вибухонебезпечний предмет було оперативно ліквідовано шляхом контрольованого підриву", - зазначено в повідомленні.