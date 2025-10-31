ВМС завдали ракетного удару по Орловській ТЕЦ та електропідстанції Новобрянська в РФ

Підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України завдали влучного ракетного удару крилатими ракетами "Нептун" по Орловській ТЕЦ та електричній підстанції "Новобрянська" (Брянська обл., РФ), яка з’єднує Курську та Смоленську атомні електростанції.

"Обидва об’єкти забезпечували живленням військові підприємства регіону, тому виведення їх з ладу - серйозний удар по логістиці окупантів", - повідомляється в телеграм-каналі ВМС ЗСУ в п’ятницю.