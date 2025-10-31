Інтерфакс-Україна
Події
17:44 31.10.2025

ВМС завдали ракетного удару по Орловській ТЕЦ та електропідстанції Новобрянська в РФ

1 хв читати

Підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України завдали влучного ракетного удару крилатими ракетами "Нептун" по Орловській ТЕЦ та електричній підстанції "Новобрянська" (Брянська обл., РФ), яка з’єднує Курську та Смоленську атомні електростанції.

"Обидва об’єкти забезпечували живленням військові підприємства регіону, тому виведення їх з ладу - серйозний удар по логістиці окупантів", - повідомляється в телеграм-каналі ВМС ЗСУ в п’ятницю.

Теги: #удари #вмс_зсу

