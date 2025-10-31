17:44 31.10.2025
ВМС завдали ракетного удару по Орловській ТЕЦ та електропідстанції Новобрянська в РФ
Підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України завдали влучного ракетного удару крилатими ракетами "Нептун" по Орловській ТЕЦ та електричній підстанції "Новобрянська" (Брянська обл., РФ), яка з’єднує Курську та Смоленську атомні електростанції.
"Обидва об’єкти забезпечували живленням військові підприємства регіону, тому виведення їх з ладу - серйозний удар по логістиці окупантів", - повідомляється в телеграм-каналі ВМС ЗСУ в п’ятницю.