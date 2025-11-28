Окупанти завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури у Херсоні, можливі перебої з електро- та водопостачанням

Російські окупаційні війська завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури у Херсоні, ймовірні перебої з електро- та водопостачанням, повідомив керівник МВА Ярослав Шанько.

"Російські окупанти знову завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Внаслідок пошкодження можливі перебої з електро- та водопостачанням у місті", - написав він у телеграм-каналі у п’ятницю.

За його словами, фахівці докладають максимальні зусилля для відновлення подачі електроенергії та води. "Просимо з розумінням поставитись до тимчасових незручностей", - додав він.