Інтерфакс-Україна
Події
17:27 23.11.2025

Спецпризначенці СБУ завдали удару по окупантах у Покровську та на ТОТ

Спецпризначенці "Альфи" Служби безпеки України здійснили серію точних ударів по позиціях противника у місті Покровськ Донецької області та в тимчасово окупованих районах області, повідомляється в телеграм-каналі спецслужби в неділю.

"У Покровську знищено башту промислового обʼєкта, де розвідкою було зафіксовано розміщення кулеметних розрахунків, снайперів та операторів FPV. Ще однією ціллю стали склади з FPV-дронами, БпЛА "Zala" та "Гербера" в тилу противника на території Донецької області", - йдеться в повідомленні.

В СБУ повідомили, що під час ударів були використані безпілотні апарати "FP-2" з бойовими зарядами масою 105 кг, "що забезпечило високу ефективність операції".

UKR.NET- новини з усієї України

