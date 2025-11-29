Польща підняла винищувачі та активувала ППО через російські удари по території України

Фото: https://x.com/NATO

У зв’язку з ударами Російської Федерації по об’єктах на території України, у польському повітряному просторі активізовано військову авіацію та приведено в стан готовності наземні системи протиповітряної оборони, повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Відповідно до чинних процедур, Оперативний командувач РП активізував необхідні сили і засоби, які є в його розпорядженні. Винищувачі були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в стан готовності", — йдеться в повідомленні.

Дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору, особливо в районах, прилеглих до загрозливих зон.

"Оперативне командування РСЗ здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили та засоби перебувають у стані готовності до негайного реагування", зазначено в повідомленні.