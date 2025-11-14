СБС завдали удару по Саратовському НПЗ та сусідньому паливосховищу

Фото: Генштаб ЗСУ

Пункт базування кораблів противника "Новороссийск" у Краснодарському краї, нафтопереробний завод у Саратовській області РФ та місце зберігання паливно-мастильних матеріалів в районі Енгельса Саратовської області вражені у ніч на п’ятницю на території РФ, повідомляєтся в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України.

"В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 14 листопада підрозділи Сил оборони України уразили пункт базування кораблів "Новороссийск" у Краснодарському краї рф. Застосовувалось українське озброєння, зокрема ракети "Нептун" та ударні БпЛА різних типів. Зафіксовано ураження цінної інфраструктури порту і нафтового терміналу "Шесхаріс" та пускової установки зі складу ЗРК С400 і сховища ракет, з подальшою детонацією та пожежею. Ступінь збитків уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Термінал "Шесхаріс" названий одним з найбільших нафтоналивних комплексів з перевалки нафти і нафтопродуктів на півдні РФ, який, зокрема, задіяний у забезпеченні угруповань збройних сил держави-агресора.

"Також уражено нафтопереробний завод "Саратовський" у Саратовській області рф. Підтверджено ураження цілі. Зафіксовано вибухи з подальшим горінням на території об’єкту Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. Результати ураження уточнюються. Окрім того було ураження по інфраструктурі підприємства зберігання пально-мастильних матеріалів "Комбінат Крістал" у районі Енгельса Саратовської області рф. Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшим горінням на території об’єкту", - розповіли в Генштабі.

Сили безпілотних систем ЗСУ (СБС) повідомляють, що удар по Саратовському НПЗ на відстані близько 600 км від державного кордону України, завдали у ніч на 14 листопада оператори 1-го окремого центру СБС (трансформованого 14 окремого полку БпАК) у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Саратовський НПЗ відіграє важливу роль у забезпеченні російських окупаційних військ паливно-мастильними матеріалами. Завод випускає понад 20 видів продукції. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн. Внаслідок DeepStrike на території підприємства виникла пожежа. Детальні наслідки ураження уточнюються", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі СБС.