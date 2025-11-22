У "Армія+" запустили новий навчальний курс "Основи планування бою"

У додатку "Армія+" стартував новий фаховий курс про "Основи планування бою", розроблений для командирів та військових, які беруть участь у підготовці підрозділів, повідомили в Міністерстві оборони України.

"Курс складається з понад 35 уроків, які покроково проводять військовослужбовця через усі етапи планування: від отримання бойового завдання та аналізу місцевості до оцінки ризиків, розроблення способу дій і віддання бойового наказу. Після кожного блоку передбачені проміжні тести, а по завершенню – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань", - сказано в повідомленні.

Зокрема, військові дізнаються: що таке планування бою та з яких кроків складається процедура TLP, які фактори впливають на підготовку підрозділів і вибір способу дій, як аналізувати місцевість, погоду, сили противника та власні спроможності та як правильно готувати та доводити бойовий наказ.

Як повідомили у Міноборони, курс створений командою L-1C "Вишкіл капітанів" та Військовим інститутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Навчання буде корисним усім, хто бере участь у підготовці підрозділів до бойових дій – від сержантського складу до молодших офіцерів.

"Курс допомагає опанувати чіткий, практичний і зрозумілий алгоритм планування бою за методикою Troop Leading Procedures (TLP), щоб ухвалювати рішення швидше, впевненіше та з урахуванням усіх ключових факторів", - сказано в повідомленні.

Наразі в Армія+ вже доступно 18 навчальних курсів, що охоплюють тактику, підготовку до бою, роботу з безпілотними системами, психологічну стійкість, кібербезпеку та інші ключові компетенції. Щодня навчання проходять тисячі військових, а успішно завершують – сотні.

Джерело: https://mod.gov.ua/news/v-armiya-startuvav-novij-kurs-pro-osnovi-planuvannya-boyu