20:14 13.11.2025

Сили оборони мають значні успіхи під Куп’янськом, – командир полку "Ахіллес"

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

У Куп’янську заблоковані шляхи інфільтрації російських ДРГ, ведеться зачистка, повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

"Якщо казати про Куп’янщину треба розуміти, що ворог давно мав завдання – окупувати лівобережну Куп’янщину. Станом на сьогодні ворог це завдання не зміг виконати. Сили оборони розбили його ударно-штурмовий потенціал. Також ворог намагався інфільтруватися по північно-західній околиці, був виявлений, зачищений, взятий в полон. Що стосується самого міста – протягом важкого періоду ворог не зміг окупувати Куп’янськ і контролювати його", – заявив Федоренко в ефірі телемарафону.

Він розповів, що окупанти користувалися різними тактиками, щоб просочитись у місто. Зокрема, заходили ДРГ та переодягалися у цивільний одяг.

"Але закріпитися в будь-якому районі противнику не вдалося. Далі Сили оборони доклали титанічних зусиль, щоб заблокувати його на північній околиці – тобто перерізати противнику можливість інфільтруватися у Куп’янськ. І також ведуться заходи для того, щоб знайти кожного окупанта якому вдалося в попередні часи просочитись в Куп’янськ, і його або беруть в полон, або знищують. По Куп’янську, за моїм переконанням, у Сил оборони є значні здобутки", – підсумував він.

