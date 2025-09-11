Інтерфакс-Україна
08:56 11.09.2025

До Реєстру збитків можна буде подати заяви про вимушені виїзди за кордон, депортацію, втрату роботи чи власного бізнесу

Кабінет міністрів розширив кількість категорій заяв до Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Відшкодування збитків через війну – тепер більше категорій. Незабаром, подати заяву можна буде не лише про смерть та зникнення близьких, шкоду здоров'ю чи втрачене майно, а і про вимушені виїзди за кордон, депортацію дітей і дорослих, втрату житла, роботи чи власного бізнесу", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.

За її словами, подача заяви про відшкодування збитків, втрат чи шкоди до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, працює, як і раніше, через "Дію".

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, внесено зміни до порядку подання заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, що завдані агресією РФ проти України, до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Зокрема, розширено категорії, за якими можна подати заяви до Реєстру збитків, а саме, передбачено такі категорії як: категорії А1.2 Вимушене переміщення за межі України; категорії A2.8 Насильницьке переміщення або депортація дітей; категорії А2.9 Насильницьке переміщення або депортація дорослих; категорії А3.3 Втрата житла або місця проживання; категорії А3.4 Втрата оплачуваної роботи; категорії А3.5 Втрата приватного підприємництва.

 

 

