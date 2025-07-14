Кабмін вніс до Держреєстру пам’яток два об’єкти спадщини в Києві

Кабінет міністрів України на засіданні в понеділок вніс два об’єкти культурної спадщини в Києві до реєстру нерухомих пам’яток, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, не уточнивши, про які об’єкти йдеться.

"Внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України два об’єкти культурної спадщини національного значення у місті Києві із присвоєнням їм охоронних номерів", - написав Мельничук в телеграм у понеділок.