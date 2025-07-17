Інтерфакс-Україна
Події
15:14 17.07.2025

Мінкультури запускає електронний Реєстр базової мережі закладів культури

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Мінкультури запускає електронний Реєстр базової мережі закладів культури

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України запускає електронний Реєстр базової мережі закладів культури.

"Міністерство культури та стратегічних комунікацій України оголошує про запуск електронного Реєстру базової мережі закладів культури — нової цифрової платформи, яка вперше об’єднує всі заклади культури в державі в єдину електронну систему. Пілотне впровадження розпочинається у Київській та Вінницькій областях, після чого систему буде масштабовано на всю територію України", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що реєстр дозволить: централізовано обліковувати та аналізувати мережу закладів культури; забезпечити публічний доступ громадян до актуальної інформації; формувати політики у сфері культури на основі фактичних прозорих даних; підтримувати планування і модернізацію культурної інфраструктури в умовах післявоєнного відновлення.

"Цей проєкт — частина масштабної цифрової трансформації сфери культури України, спрямованої на прозорість, ефективність і рівний доступ до культурних послуг для всіх громадян України", - додали у відомстві.

Згідно повідомленню, система створена на платформі "Дія.Engine" за підтримки Міністерства цифрової трансформації в рамках програми міжнародної технічної допомоги "Інноваційна лабораторія підтримки асоціації Україна–ЄС (ІнноЛабЄС)", яка реалізується Фондом "Східна Європа" за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ).

Посилання на реєстр

 

Теги: #реєстр #мінкультури

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