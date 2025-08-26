Кабмін затвердив порядок ведення Реєстру організаторів азартних ігор у гральних закладах казино

Кабінет міністрів затвердив ряд порядкув ведення реєстрів відповідно до закону про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, відповідно до закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", уряд затвердив порядок ведення Реєстру організаторів азартних ігор у гральних закладах казино, Реєстру організаторів азартних ігор казино в мережі Інтернет, Реєстру організаторів букмекерської діяльності, Реєстру організаторів азартних ігор у залах гральних автоматів, Реєстру організаторів гри в покер в мережі Інтернет, включення і виключення інформації, внесення змін до таких реєстрів.

Також затверджено порядок ведення Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, включення і виключення інформації, внесення змін до такого Реєстру.

Зазначається, що передбачено оптимізацію реєстрів шляхом їх обʼєднання в одну інформаційно-комунікаційну систему з метою економії бюджетних коштів.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/6546