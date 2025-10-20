Інтерфакс-Україна
21:39 20.10.2025

PlayCity оголосило тендер на створення Реєстру залежних

Державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом PlayCity оголосило тендер на створення Реєстру осіб, яким обмежено участь в азартних іграх, з очікуваною вартістю до 1,7 млн грн, йдеться у його повідомлені в телеграмі.

Згідно з ним, кінцевий строк подання пропозицій — 26 жовтня 2025 року, тоді як сам реєстр мають оновити до 15 грудня 2025 року.

Ключові зміни передбачають особистий кабінет громадянина для подання заяви про самообмеження; інтеграцію з порталом "Дія" та онлайн-системами організаторів азартних ігор та покращений захист персональних даних.

"Нашою метою є сучасніша система, безпечна та доступна для людей, які хочуть убезпечити себе або близьких від ігрової залежності ", - уточнили в PlayCity.

Як повідомлялося, з лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Кабінет Міністрів 21 березня ухвалив рішення про створення нового центрального органу виконавчої влади — агентства "ПлейСіті" (PlayCity), яке офіційно підпорядковується Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора — Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

PlayCity у вересні 2025 року вже обрало переможцем тендеру на створення Першої черги держсистеми онлайн-моніторингу грального бізнесу українську ІТ-компанію ТОВ "Комп’ютерні інформаційні технології (Kitsoft), яка запропонувала виконати це завдання за 25,9 млн грн за стартової ціни у 30 млн грн.

 

Теги: #playcity #реєстр #тендер

