Перші дві ліцензії PlayCity принесли держбюджету 175,2 млн грн

Держбюджет отримав 175,2 млн грн від перших нових ліцензій, виданих державним агентством з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity: 31,2 млн грн сплатило ТОВ "УНЛ Геймс" за перший рік дії ліцензії на онлайн-казино "Національний Кубок", а 144 млн грн – ТОВ "Сітікод", яке отримало ліцензію на букмекерську діяльність під брендом "BETON".

Згідно з повідомленням PlayCity у Телеграм у п’ятницю, наразі кілька інших заявок на ліцензування перебувають на розгляді.

Раніше повідомлялось, що за третій квартал діючі гравці сплатили 592,7 млн грн до державного бюджету ліцензійних платежів.

Держагентство у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" уточнило, що видачу ліцензій на організацію азартних ігор розпочало у ІІІ кварталі, оскільки до цього не було затверджено ліцензійних умов.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив постанову про ліцензійні умови у сфері азартних ігор, що дозволяє державному агентству PlayCity розпочати видачу ліцензій організаторам азартних ігор та підтвердження раніше виданих.

З лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Кабінет Міністрів 21 березня ухвалив рішення про створення нового центрального органу виконавчої влади — агентства "ПлейСіті" (PlayCity), яке офіційно підпорядковується Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора — Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

PlayCity також запустило систему трекінгу нелегальних вебсайтів, де користувачі можуть перевіряти легальність онлайн-казино та подавати скарги.