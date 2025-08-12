Інтерфакс-Україна
Події
16:08 12.08.2025

Верховний Суд підтвердив правомірність анулювання НБУ ліцензій та виключення з держреєстру ПТ "Європоліс"

1 хв читати

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 31 липня 2025 року, розглянувши касаційну скаргу ПрАТ "Перестрахувальне товариство "Європоліс" (Київ), підтвердив правомірність рішень Національного банку України (НБУ) про анулювання компанії ліцензій та виключення її з Державного реєстру фінансових установ

Як повідомляється на сайті регулятора, Верховний Суд залишив без змін відповідні рішення Київського окружного адміністративного суду від 5 березня 2024 року, яким компанії було відмовлено в задоволенні позову щодо визнання неправомірним вищезазначених рішень НБУ, та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 25 липня 2024 року який відхилив апеляційну скаргу страховика.

Постанова Верховного Суду набрала законної сили, є остаточною і оскарженню не підлягає.

За словами начальника управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктора Григорчука, центробанк у межах наглядової стратегії щодо ринку небанківських фінансових послуг проаналізував звітність ПТ "Європоліс" і встановив, що компанія порушила обов’язкові нормативи платоспроможності та ризиковості операцій.

Як повідомлялося, правління НБУ 14 листопада 2022 року ухвалило рішення про анулювання ПТ "Європоліс" 22 ліцензій на здійснення страхової діяльності у зв'язку зі встановленням факту здійснення компанією ризикової діяльності. Комітет з нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ 25 листопада того ж року виключив ПТ "Європоліс" з Держреєстру фінустанов.

ПТ "Європоліс" було зареєстровано в 1998 році, спеціалізувалося на ризиковому страхуванні.

Теги: #скарга #суд #європоліс #нбу #ліцензії

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:46 12.08.2025
НБУ відкликав ліцензію ТОВ "Родео капітал" та застосовав захід впливу до ТОВ "Лізингком"

НБУ відкликав ліцензію ТОВ "Родео капітал" та застосовав захід впливу до ТОВ "Лізингком"

14:21 12.08.2025
Заступник мера Києва Прокопів звільнений з-під домашнього арешту

Заступник мера Києва Прокопів звільнений з-під домашнього арешту

14:09 12.08.2025
Суд зобов’язав підрядника повернути майже 900 тис. грн за невиконані умови договору з будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині

Суд зобов’язав підрядника повернути майже 900 тис. грн за невиконані умови договору з будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині

16:10 11.08.2025
Оновлена стратегія розвитку фінсектору націлена на інфляцію 5% та спред між курсом НБУ та готівковим до 3%

Оновлена стратегія розвитку фінсектору націлена на інфляцію 5% та спред між курсом НБУ та готівковим до 3%

15:33 11.08.2025
Бойовик "ДНР" заочно отримав максимальний термін ув'язнення за зґвалтування жінки під час окупації Харківщини

Бойовик "ДНР" заочно отримав максимальний термін ув'язнення за зґвалтування жінки під час окупації Харківщини

14:57 11.08.2025
Кількість страховиків в Україні у липні-2025 скоротилось на одного, кількість банків не змінилася - НБУ

Кількість страховиків в Україні у липні-2025 скоротилось на одного, кількість банків не змінилася - НБУ

21:53 08.08.2025
НБУ оштрафував "Лінеура Україна" на 9,6 млн грн та попередив "Укрпошту" через неналежний фінмоніторинг

НБУ оштрафував "Лінеура Україна" на 9,6 млн грн та попередив "Укрпошту" через неналежний фінмоніторинг

19:38 08.08.2025
Британський суд видав наказ про арешт активів ексвласника банку "Фінанси та кредит" Жеваго через несплату 1,5 млрд грн

Британський суд видав наказ про арешт активів ексвласника банку "Фінанси та кредит" Жеваго через несплату 1,5 млрд грн

15:24 08.08.2025
САП подала клопотання про відсторонення від посади голови АМКУ Кириленка

САП подала клопотання про відсторонення від посади голови АМКУ Кириленка

10:45 09.07.2025
Видача автобусних ліцензій у I пів.-2025 впала до 176 через наповнення ринку та жорсткіші умови видачі – ДСБТ

Видача автобусних ліцензій у I пів.-2025 впала до 176 через наповнення ринку та жорсткіші умови видачі – ДСБТ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: розмова Трампа та Путіна може бути важлива для їх двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть

Зеленський доручив уряду спростити перетин кордону для молодих українців

Буданов проінспектував позиції на Зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі

Інформація про начебто прорив російських військ в районі Покровська не відображає реальних фактів – СтратКом ЗСУ

Росіяни можуть готуватися до нових наступальних операцій, важлива єдність світу і тиск на РФ– Зеленський

ОСТАННЄ

Біля вантажного порту окупованої росіянами ЗАЕС фіксується задимлення – Міненерго

ЗСУ вживають заходів для зупинення окупантів на добропільському та покровському напрямках - Генштаб

Встановлено особи ще двох окупантів, які катували українських військовополонених - СБУ

В Росії Українку засудили на 5 років ув’язнення медикиню за службу в ЗСУ у 2018 році

Мінцифри домагається припинення роботи Starlink на окупованих територіях, в Україні вони працюватимуть – 1-й віцепрем’єр

Територіальна цілісність України не є предметом торгу - Стефанчук

Зеленський доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів

Зеленський: розмова Трампа та Путіна може бути важлива для їх двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть

Зеленський доручив уряду спростити перетин кордону для молодих українців

БЕБ викрило схему привласнення понад 6,4 млн грн, виділених на будівництво фортифікаційних споруд на Запоріжжі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА