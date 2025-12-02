Інтерфакс-Україна
Телеком
09:45 02.12.2025

PlayCity оголосило конкурс для ліцензування операторів лотерей

Державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом PlayCity оголосило початок конкурсу на ліцензування операторів лотерей із терміном подачі документів 29 грудня 2025 року.

Згідно з повідомленням PlayCity у Телеграм у понеділок, податися на конкурс можуть компанії, що відповідають вимогам порядку та мають повний пакет документів, визначений у постанові Кабінету міністрів №1508 від 19 листопада цього року.

Серед іншого мова йде про наявність у заявника діючих відокремлених підрозділів в кожному населеному пункті України з населенням понад 500 тис. осіб; пунктів розповсюдження державних лотерей у кожному населеному пункті з населенням понад 5 тис. осіб, але не менше 5 тис. пунктів розповсюдження; доменного імені доменної зони UA; електронної системи прийняття ставок та не менше 5 тис. працюючих терміналів електронної системи прийняття ставок на праві власності, а також сукупного досвіду з випуску та проведення державних лотерей не менше трьох років.

Як повідомлялося, з лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Кабінет міністрів 21 березня ухвалив рішення про створення нового центрального органу виконавчої влади — агентства "ПлейСіті" (PlayCity), яке офіційно підпорядковується Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора — Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

