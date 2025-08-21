Ліцензії на заготовку та тестування донорської крові отримали 19 суб’єктів системи крові

Ліцензії на заготовку та тестування донорської крові станом на середину липня отримали 19 суб’єктів системи крові, повідомляє Рахункова палата.

За інформацією палати, як проводить моніторинг і аналіз стану виконання рекомендацій (пропозицій), наданих для вдосконалення роботи системи крові та адаптації системи до потреб воєнного часу, згідно зі звітом, отриманим від Спеціалізованої державної установи "Український центр транспланткоординації", центром виконав дві з трьох наданих йому палатою рекомендацій.

Зокрема, з 1 серпня 2025 року на посаду фахівця з координації заходів з розвитку добровільного безоплатного донорства крові та компонентів крові буде призначено нового працівника.

Крім того, на виконання рекомендацій палати Кабмін розширив повноваження МОЗ у сфері донорства крові та компонентів крові, функціонування системи крові, Держлікслужбу зобов’язано подавати МОЗ інформацію про дотримання вимог до безпеки й якості донорської крові та компонентів центрами крові та закладами охорони здоров’я, що надають послуги з трансфузії, Центр транспланткоординації почав формувати щорічні обсяги обов’язкового забезпечення потреб системи охорони здоров’я в донорській крові та її компонентах та забезпечуватиме щоденний моніторинг запасів компонентів крові через систему MedData.

Рахункова палата продовжує моніторинг та аналіз стану виконання наданих об’єктам контролю рекомендацій та інформуватиме громадськість про його результати.

Як повідомлялося, в межах проведеного аудиту Рахункова палата підтвердила спроможність системи крові адаптуватись до сучасних викликів та забезпечувати, зокрема, потреби воєнного часу. Втім аудитор виявив окремі недоліки у процесах управління системою крові та надав рекоменації щодо їх усунення.

При цьому звіт містить інформацію з обмеженим доступом, тож Рахункова палата не може повідомити усі зазначені у ньому виявлені проблемні питання та висновки.