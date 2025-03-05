ДПС анулювала дві ліцензії Української торгової дистрибуційної компанії на торгівлю алкоголем через ухилення від податків на 700 млн грн

Державна податкова служба України аналювала дві ліцензії на оптову торгівлю алкоголем ТОВ "Українська торгова дистрибуційна компанія" через ухилення від сплати податків орієнтовно на 700 млн грн, повідомив голова служби Руслан Кравченко.

Як зазначив голова ДПС в Facebook, засновником компанії є алкогольний холдинг "ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД", що виробляє спиртні напої під ТМ "Хортиця", "Мороша" і Oreanda (власник - Євген Черняк).

"Рішення ухвалене за результатами проведення фактичної податкової перевірки. Встановлені факти, які можуть свідчити про ухилення від сплати податків орієнтовно на суму понад 700 млн грн, та реалізацію алкоголю без ліцензій. Остаточна сума буде встановлена після проведення додаткових заходів контролю", - наголосив Кравченко.

Він додав, що одним з фактів порушень є продаж алкоголю на 48 млн грн протягом січня 2025 року субʼєкту господарської діяльності у Житомирі, який раніше був позбавлений ліцензії на роздрібну торгівлю через фактичну відсутність магазину. За адресою, куди за документами відвантажувалися дві-три фури алкогольних напоїв на день, розташований молитовний дім. Товариство оштрафоване на 97 млн грн за безліцензійну роздрібну торгівлю.

Підкреслюється, що загалом за такою схемою було продано понад 37 млн пляшок товару без належного обліку та сплати податків.

Крім цього, товариство втратило ліцензію на оптову торгівлю алкоголем. Її дія припинена через відсутність у ТОВ одного із місць зберігання, яке значиться в Єдиному державному реєстрі.

Кравченко додав, що через ці порушення розглядається питання щодо відповідності суб'єкта критеріям ризиковості. Відповідні матеріали вже направлені до центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

За його словами, далі на підприємство чекає повна документальна перевірка. Крім того, наразі готуємо документи про виявлені порушення і передамо їх правоохоронним органам.

"Схеми з отримання надприбутків через несплату податків обертаються проти тих, хто намагається обдурити державу. ДПС послідовно бореться з тіньовим ринком. Відповідальність для тих, хто маніпулює, неминуча. Ринок має працювати прозоро, а бюджет отримувати належні платежі", - резюмував голова ДПС.

Global Spirits - великий міжнародний алкогольний холдинг, що об'єднує лікеро-горілчані заводи "Хортиця" (Запоріжжя), "Одеський коньячний завод" (Одеса) і "Українська дистрибуційна компанія". Центральний офіс - у Нью-Йорку (США).

Холдингу належить понад 15 локальних, регіональних і міжнародних брендів: "Хортиця", "Первак", "Шустов", "Мороша", Oreanda, San Marino, "Мікадо", "Медовуха" тощо.

Продукція Global Spirits експортується до більш ніж 87 країн світу.

Global Spirits 24 лютого 2022 року відкликав ліцензію на виробництво і дистрибуцію своєї продукції на ринку РФ через її військове вторгнення в Україну.

За даними з відкритих джерел, бізнесмен Євген Черняк, засновник бренда "Хортиця", є головою наглядової ради алкогольного холдингу Global Spirits.