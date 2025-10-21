Українська Bullet та американська AIRO Group Holdings підписали LOI про створення виробництва дронів-перехоплювачів

Фото: https://theairogroup.com/

Український виробник Bullet (Degree-Trans LLC) та американська компанія AIRO Group Holdings, Inc. підписали лист про наміри (LOI) створити спільне підприємство з виробництва високошвидкісних дронів-перехоплювачів, що базуватиметься на партнерських засадах 50/50 та буде призначене для потреб США, країн НАТО та України.

Згідно з пресрелізом AIRO, завершення підписання остаточної угоди очікується протягом 60 днів.

Надалі передбачається, що спільне підприємство буде співпрацювати з Міністерством оборони України та укладати кваліфіковані контракти з Міністерством оборони США, НАТО та міністерствами союзників.

Основні характеристики удосконаленого дрону-перехоплювача передбачають швидкість до 300 миль/год (450 км/год), дальність польоту – до 200 км, вантажопідйомність – від 2,5 до 9 кг.

У релізі також вказано, що підприємство зосередиться і на прискоренні досліджень та розробок перехоплюючих і ударних конфігурацій наступного покоління, а також на укладанні кваліфікованих контрактів з Міноборони США, НАТО та міністерствами оборони союзних країн.

"Швидкість 300 миль на годину, яку розвиває платформа дронів-перехоплювачів, забезпечує безпрецедентну швидкість реагування на повітряні загрози, а її перевірена бойова ефективність в операціях в Україні демонструє надійність у реальних умовах ", - зазначається у пресрелізі.

Як повідомлялося, команда інженерів і розробників компанії "Генерал Черешня" у тісній співпраці з підрозділами оборони завершила розробку та запускає в серійне виробництво дрон-перехоплювач "Генерал Черешня Bullet". "Bullet" призначено для виявлення та нейтралізації ворожих ударних безпілотних апаратів типу "Shahed".

AIRO, як зазначено у релізі,— це технологічно диференційована платформа для аерокосмічної галузі, автономних транспортних засобів та повітряної мобільності, орієнтована на можливості 21 століття в аерокосмічній та оборонній галузях. AIRO поділяється на чотири операційні сегменти: дрони, авіоніка, навчання та електрична повітряна мобільність.