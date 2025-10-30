Інтерфакс-Україна
23:55 30.10.2025

Понад 200 словенських компаній надали підтримку Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ - глава МЗС

З початку повномасштабної російської агресії понад 200 словенських компаній надали підтримку Україні, повідомила міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон.

На міжнародній конференції "Стійкість та європейське майбутнє Сумської області" в Дипломатичній академії при МЗС Файон зазначила, що у Сумській області Словенія надає допомогу з опаленням, а також надала великий електрогенератор.

"Через програми словенських фондів Словенія підтримувала відбудову громад, допомагаючи українцям відновлювати не лише свої домівки, а й надію на майбутнє. Окрім усіх зусиль нашого уряду, також сильна солідарність від словенського народу, а також приватного сектору у Словенії. З початку війни понад 200 словенських компаній надали підтримку Україні, або через матеріальну допомогу, або через фінансові пожертви", - сказала вона.

За словами міністерки, ця широка співпраця відображає "дух співчуття та солідарності, який визначає партнерські відносини" між країнами.

"Словенія солідарна з українським народом, і для мене честь представляти сьогодні тут наш уряд і народ, підтверджуючи нашу відданість. Ваша непохитна мужність у захисті фундаментальних цінностей свободи та демократії є натхненням для всіх нас", - заявила Файон.

Окремо вона наголосила, що російські атаки по критичній інфраструктурі України є порушеннями міжнародного гуманітарного права, і вони неприйнятні. Тому, за словами міністерки, Словенія активізувала свою підтримку, що враховує як нагальну допомогу, так і довгострокове відновлення.

"Ми надали гуманітарну допомогу, медичне обладнання, підтримку в розмінуванні та психосоціальну підтримку переміщеним особам, а також дітям. Підтримка Словенії поширюється на військові, гуманітарні та відбудовні зусилля", - зазначила Файон.

У військовій сфері Словенія надала значну допомогу Україні.

