Верховний суд підтвердив правомірність анулювання НБУ ліцензій та виключення з держреєстру ПТ "Європоліс"

Фото: https://bank.gov.ua/

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду 31 липня 2025 року, розглянувши касаційну скаргу ПрАТ "Перестрахувальне товариство "Європоліс" (Київ), підтвердив правомірність рішень Національного банку України (НБУ) про анулювання компанії ліцензій та виключення її з Державного реєстру фінансових установ.

Як повідомляється на сайті регулятора, Верховний суд залишив без змін відповідні рішення Київського окружного адміністративного суду від 5 березня 2024 року, яким компанії було відмовлено в задоволенні позову щодо визнання неправомірним вищезазначених рішень НБУ, та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 25 липня 2024 року який відхилив апеляційну скаргу страховика.

Постанова Верховного суду набрала законної сили, є остаточною і оскарженню не підлягає.

За словами начальника управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктора Григорчука, центробанк у межах наглядової стратегії щодо ринку небанківських фінансових послуг проаналізував звітність ПТ "Європоліс" і встановив, що компанія порушила обов’язкові нормативи платоспроможності та ризиковості операцій.

Як повідомлялося, правління НБУ 14 листопада 2022 року ухвалило рішення про анулювання ПТ "Європоліс" 22 ліцензій на здійснення страхової діяльності у зв'язку зі встановленням факту здійснення компанією ризикової діяльності. Комітет з нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ 25 листопада того ж року виключив ПТ "Європоліс" з Держреєстру фінустанов.

ПТ "Європоліс" було зареєстровано в 1998 році, спеціалізувалося на ризиковому страхуванні.