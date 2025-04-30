Інтерфакс-Україна
Спорт
09:51 30.04.2025

Українські спортсмени здобули вже 17 ліцензій на участь у зимовій Олімпіаді-2026

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Українські спортсмени здобули вже 17 ліцензій на участь у зимовій Олімпіаді-2026

Українські спортсмени здобули вже 17 ліцензій на участь у зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо (Італія), повідомляє Національний олімпійський комітет (НОК).

"Національний олімпійський комітет України отримав офіційне підтвердження про здобуття 17 ліцензій для участі в XXV зимових Олімпійських іграх, які відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо", - йдеться в повідомленні НОК.

Зокрема, на сьогодні українські спортсмени вибороли квоти у трьох видах спорту: біатлон — 10 ліцензій (5 чоловіків, 5 жінок); лижні гонки — 5 ліцензій (2 чоловіки, 3 жінки); гірськолижний спорт — 2 ліцензії (1 чоловік, 1 жінка).

Зазначається, що процес кваліфікаційного відбору триватиме до 18 січня 2026 року.

"Попереду в українських атлетів ще чимало стартів, де вони матимуть можливість вибороти олімпійські перепустки в інших видах спорту. За прогнозами національних спортивних федерацій із зимових видів спорту, міжнародних федерацій та Міжнародного олімпійського комітету, очікується, що близько 40–45 українських спортсменів отримають право представляти нашу країну на Іграх Мілан-Кортіна 2026", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на зимових Олімпійських іграх 2026 року (6-22 лютого) в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо (Італія) спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту.

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт розраховує, що на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо (Італія) Україна виступить успішно, як і на літній Олімпіаді-2024 у Парижі (Франція). Україна з 12 нагородами посіла 22-гу позицію в медальному заліку Олімпіади-2024 у Парижі.

Теги: #спортсмени #олімпійські #ліцензії

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