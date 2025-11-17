Інтерфакс-Україна
09:59 17.11.2025

Україна закликала World Aquatics переглянути допуск російських та білоруських спортсменів до командних змагань

Міністерство молоді та спорту України, Національний олімпійський комітет (НОК) та Федерація плавання України звернулися до президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі та президента World Aquatics Хусейна Аль-Мусаллaма із закликом переглянути рішення про допуск спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародних командних змагань з 1 січня 2026 року.

"Згідно з новими правилами, оголошеними World Aquatics, представники держав-агресорів зможуть виступати під нейтральним статусом у командних дисциплінах водних видів спорту, включно з водним поло. Українська спортивна спільнота виступає проти цього рішення, який суперечить рекомендаціям МОК від 28 березня 2023 року. У цих рекомендаціях прямо зазначено, що спортсмени з Росії та Білорусі не можуть брати участь у командних змаганнях, щоб уникнути використання спорту як інструменту політичного впливу", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що представники українських спортивних організацій наголосили, що повномасштабна збройна агресія Росії проти України триває, а Білорусь продовжує підтримувати її дії.

"Щодня від атак гинуть мирні громадяни, серед яких і українські спортсмени, а також знищуються об’єкти спортивної інфраструктури. В умовах війни рішення допустити представників держав-агресорів до командних дисциплін, де ключовими є взаємодія та довіра, є неприйнятним та підриває довіру до міжнародного спортивного руху", - йдеться в заяві.

У звʼязку з цим, українська сторона закликала World Aquatics скасувати оголошене рішення та зберегти чинну заборону на участь спортсменів із Росії та Білорусі у командних змаганнях.

"Будь-які поступки державам-агресорам, підкреслюється в заяві, суперечать цінностям спорту та фактично стають інструментом політичної пропаганди. Україна висловлює сподівання на відданість міжнародних спортивних інституцій принципам миру, справедливості, дотримання міжнародного права та солідарності зі спортсменами, які сьогодні продовжують боротьбу за життя, свободу і гідність", - додали в Мінспорту.

Як повідомлялося, у вересні 2023 року Міжнародна федерація плавання (World Aquatics) дозволила російським та білоруським спортсменам брати участь у майбутніх змаганнях з водних видів спорту під нейтральним прапором. 

