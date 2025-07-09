Інтерфакс-Україна
Економіка
10:45 09.07.2025

Видача автобусних ліцензій у I пів.-2025 впала до 176 через наповнення ринку та жорсткіші умови видачі – ДСБТ

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Видача автобусних ліцензій у I пів.-2025 впала до 176 через наповнення ринку та жорсткіші умови видачі – ДСБТ

Державна служба з безпеки на транспорті (ДСБТ, Укртрансбезпека) у січні-червні цього року видала 176 ліцензій на здійснення пасажирських автобусних перевезень порівняно із 540 у минулому році, 823 – у 2023 та 783 у 2022 році, повідомив голова "Укртрансбезпеки" Микита Лагунін в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"По-перше, ринок вже наповнився. По-друге, на початку повномасштабного вторгнення була прийнята вимушена спрощена процедура отримання ліцензій. Але в 2024 році ця вимушена норма була переглянута з врахуванням Євроінтеграційних прагнень, тому відбулося повернення до жорсткіших умов видачі", – пояснив він динаміку скорочення видачі ліцензій.

Лагунін нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році було заблоковане авіаційне сполучення, залізничний транспорт також має певні обмеження, тому спостерігався сплеск автобусних перевезень.

Він зазначив, що "Укртрансбезпека" постійно працює над створенням сервісів, які допомагають пасажирам відчувати себе захищеними та розуміти, хто їх сьогодні перевозить, для чого відкриває усі свої бази даних. Серед іншого очільник служби порадив користуватися Реєстром виданих та анульованих ліцензій на єдиному державному порталі відкритих даних розміщено (https://middleware.dsbt.gov.ua/lc/licenses).

Він також нагадав, що був створений сервіс https://autobus.gov.ua/, на якому можна придбати квиток саме у перевізника, який має усі необхідні документи: ліцензію, відповідні дозволи для здійснення перевезення саме по цьому маршруту.

"Окрім того є зручний сервіс перевірки ліцензіата по номеру транспортного засобу (https://shlyah.dsbt.gov.ua/lc.html ). Ви бачите автобус, вводите його державний номерний знак цього і одразу отримуєте всю інформацію: чи є в нього ліцензія чи немає", – дав ще одну пораду Лагунін.

Він зазначив, що для зручності пасажирів та створення рівних, зручних та ефективних умов на ринку для перевізників "Укртрансбезпека" намагається максимально всі свої сервісні функції цифровізувати.

"Основним нашим організмом є Єдиний комплекс інформаційних систем, так званий ЄКІС частину якого є ЕКП – електронний кабінет перевізника. Ми зосереджені саме на розвитку цього інструменту: постійно його удосконалюємо, добудовуємо нові модулі, у постійному діалозі з бізнесом намагаємося отримати зворотній зв'язок, щоб зрозуміти, що ще ми можемо покращити", – додав голова "Укртрансбезпеки".

В якості приклада боротьби за чесні правила гри на ринку Лагунін навів нещодавно внесені зміни до правил перевезення пасажирів, які набудуть чинності через три місяці – у вересні цього року. За його словами, відтепер нерегулярний перевізник має право здійснювати перевезення не більше ніж двічі на тиждень одним транспортним засобом за одним маршрутом.

"Якщо хочеш більше – йдеш та отримуєш дозвіл. Ми розробили електронний модуль. Система не дасть змоги внести інформацію про рейс більше разів, ніж передбачено законодавством. А якщо перевізник не вніс цей рейс і здійснює перевезення, він автоматично вважається порушником, тому що не задекларував намір про перевезення пасажирів за цим маршрутом", – пояснив очільник "Укртрансбезпеки".

Згідно з даними Реєстру виданих та анульованих ліцензій на сайті служби, наразі він містить 12392 записи про чинні ліцензії на пасажирські автобусні перевезення, з яких 3095 – на міжнародні.

Теги: #укртрансбезпека #пасажироперевезення #ліцензії #дсбт

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