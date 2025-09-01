Інтерфакс-Україна
Економіка
18:36 01.09.2025

"Укрзалізниця" влітку 2025 року перевезла на 1,6% більше пасажирів, ніж торік

АТ "Укрзалізниця" ("УЗ") впродовж літа 2025 року перевезло на 1,6% більше пасажирів, ніж влітку минулого року – 8,07 млн, у серпні кількість перевезених пасажирів досягла 2 млн 845 тис. осіб.

Згідно з повідомленням компанії у Facebook в понеділок, вдвічі більше ніж торік перевезено військовослужбовців та членів їхніх родин через спецрезерв – 130,6 тис.

За літо 2025 року також було перевезено у 1,6 раза більше дитячих груп: 328 тис. дітей з їхніми батьками за груповими заявками та 16,243 тис. дітей з батьками подорожували в дитячих вагонах.

"З червня по серпень "Укрзалізниця" вивезла до безпеки 3895 пасажирів із Сумщини, Херсонщини, Дніпропетровщини, Донеччини та Запоріжжя", - додали в "УЗ".

У компанії наголосили, що попри всі виклики цього літа - критичний дефіцит вагонів, які втрачається внаслідок обстрілів та їх природнього старіння, стрибок попиту під час пікового літнього сезону - було призначено 39 додаткових поїздів та груп вагонів, що дозволило перевезти додатково 627 тис. пасажирів та зменшити навантаження на регулярні маршрути.

Раніше, "Укрзалізниця" за період з 18 по 24 серпня перевезла 639,7 тис. пасажирів, що на 0,8% менше ніж тиждень тому. Згідно зі статистикою, загальні обсяги перевезень все одно залишалися більшими за торішні: за звітний тиждень перевищення становило 3,9%, або 23,7 тис. пасажирів. Кількість перевезених одним вагоном пасажирів з 18 по 24 серпня дорівнювала в середньому 467, що на 6,4% більше ніж за аналогічний період 2024 року.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" у першому півріччі 2025 року збільшила пасажиропотік на 1,2% порівняно з першим півріччям 2024 року– до 13,52 млн. Це на 23% більше за показник січня-червня 2023 року, повідомляв раніше голова правління "УЗ" Олександр Перцовський  у Facebook.

