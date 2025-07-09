Голова "Укртрансбезпеки" анонсує скоре впровадження системи "Смарт-Тахо"

Державна служба з безпеки на транспорті (ДСБТ, Укртрансбезпека) незабаром запровадить систему "Смарт-Тахо" – систему зчитування, аналізу і фіксації правопорушень у сфері режиму праці та відпочинку, повідомив голова "Укртрансбезпеки" Микита Лагунін в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Модуль для дистанційного контролю може бути встановлений на рамці WIM-комплексу, або на транспортному засобі інспектора, або на іншій дорожній конструкції і автоматично зчитувати інформацію без зупинки авто. Це забезпечує системність та зниження людського фактору, а за ним і зниження корупційних ризиків", – зазначив він.

Лагунін додав, що за допомогою Міністерства розвитку громад та територій була швидко напрацьована нормативна база, яка, зокрема, дозволить у найкоротший термін налагодити видачу карток до смарт-тахографів для водія, для інспектора "Укртрансбезпеки", для підприємства-перевізника та пунктів сервісу тахографів, які здійснюють установку, адаптацію, обслуговування та калібрування тахо.

"Тож планується, що ця система зможе запрацювати на наших дорогах вже дуже скоро", – наголосив очільник служби, але не уточнив конкретний термін.

За його словами, система буде запроваджена відразу без якихось додаткових етапів, а всі нові транспортні засоби вже усі обладнані цією новітньою моделлю.

Він додав, що до цього часу перевізники, які купували такі машини, не мали можливості пройти так звану повірку і адаптацію смарт-тахографів в Україні, тож їм доводилося виїжджати в європейську країну, щоб там здійснити повірку смарт-тахографу і тільки після цього вони могли виконувати перевезення по території країн-членів ЄУТР (Європейська угода щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення). А тепер це вже можна буде робити в Україні, підкреслив Лагунін.

Він уточнив, що норма щодо використання "Смарт-Тахо" діє лише для маршрутів на відстані від 50 км, тому при міських перевезеннях вона це не застосовується, й там укладає договори на здійснення перевезень та контролює їх виконання міська влада.