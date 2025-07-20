Інтерфакс-Україна
Події
13:26 20.07.2025

На півдні України посилили заходи перевірки вантажних перевізників - Укртрансбезпека

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На півдні України посилили заходи перевірки вантажних перевізників - Укртрансбезпека
Фото: https://www.facebook.com/DSBT.UA/

Державна служба з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) розпочала посилені заходи з виявлення правопорушень в Одеській та Миколаївській областях у зв'язку з підвищенням ризику виникнення дорожньо-транспортних пригод та сезоном збору сільськогосподарських культур.

Для цього в області додатково направлено інспектори з інших регіонів України, повідомляється на сторінці Укртрансбезпеки у соцмережі Фейсбук у неділю.

"Повномасштабне вторгнення перекроїло логістичні маршрути країни. Нині через Одеську та Миколаївські області проходить вся логістика до портів. Тому наше завдання зберегти дороги та суттєво заощадити на їхньому ремонті. Звертаюся до перевізників: дотримуйтеся габаритно-вагових норм, щоб не сплачувати чималі штрафи", — наголосив голова Укртрансбезпеки Микита Лагунін.

Під час посилених заходів на окремих ділянках доріг областей контроль відбувається цілодобово.

"Інспектори особливу увагу приділяють дотриманню перевізниками вагових норм, режиму праці та відпочинку водіями", - йдеться у повідомленні.

Заходи контролю здійснюються за координації Одеської і Миколаївської обласних державних адміністрацій та за підтримки Укрзалізниці.

Теги: #укртрансбезпеки #лагунін #вантажні_перевезення

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