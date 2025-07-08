Асоціація ЄБА проти диференційованих коефіцієнтів до залізничних тарифів у напрямку портів

Бізнес виступає проти намірів АТ "Укрзалізниця" запровадити диференційовані підвищувальні коефіцієнти для розрахунку тарифів на вантажні перевезення у напрямку окремих морських портів, повідомляє Європейська бізнес асоціація (ЄБА) на сайті у вівторок.

"Бізнес вважає цю ініціативу необґрунтованою та такою, що може зашкодити українським експортерам й економіці загалом", - пояснюється у повідомлені Європейської бізнес -асоціації.

Зазначається, що на думку компаній-членів комітету з логістики асоціації, реалізація такої ініціативи буде суперечити принципам рівного доступу до інфраструктури та створюватиме ризики недотримання антимонопольного законодавства.

У тексті вказується, що закон України "Про природні монополії" передбачає формування тарифів за прозорими та об’єктивними критеріями, а не лише на основі напрямку перевезення. Зокрема, згідно зі статутом залізниць України, споживачами послуг із перевезення вантажів є вантажовідправники, а не морські порти.

Таким чином, на думку компаній-членів комітету тарифна політика має базуватись на принципах рівного доступу для всіх вантажовідправників, а не на спробах адміністративно "вирівнювати" умови між портами.

Бізнес також наголосив, що така ініціатива може вповільнити євроінтеграцію транспортної галузі та знизити конкурентоспроможність українського експорту, особливо аграрної продукції.

"Такі ініціативи викликають занепокоєння з огляду на вже ухвалені рішення щодо формування тарифних відстаней до Одеського та Чорноморського портів. Наразі поїзди спрямовують довшим маршрутом, що вже збільшило вартість залізничних перевезень і підвищило кінцеву ціну експортної продукції", - зазначається у повідомлені ЄБА.

У тексті асоціація наполягає на збереженні тарифів прозорими, справедливими, економічно обґрунтованими та такими, що відповідають реальним витратам.