Інтерфакс-Україна
Події
16:46 08.07.2025

Асоціація ЄБА проти диференційованих коефіцієнтів до залізничних тарифів у напрямку портів

2 хв читати

Бізнес виступає проти намірів АТ "Укрзалізниця" запровадити диференційовані підвищувальні коефіцієнти для розрахунку тарифів на вантажні перевезення у напрямку окремих морських портів, повідомляє Європейська бізнес асоціація (ЄБА) на сайті у вівторок.

"Бізнес вважає цю ініціативу необґрунтованою та такою, що може зашкодити українським експортерам й економіці загалом", - пояснюється у повідомлені Європейської бізнес -асоціації.

Зазначається, що на думку компаній-членів комітету з логістики асоціації, реалізація такої ініціативи буде суперечити принципам рівного доступу до інфраструктури та створюватиме ризики недотримання антимонопольного законодавства.

У тексті вказується, що закон України "Про природні монополії" передбачає формування тарифів за прозорими та об’єктивними критеріями, а не лише на основі напрямку перевезення. Зокрема, згідно зі статутом залізниць України, споживачами послуг із перевезення вантажів є вантажовідправники, а не морські порти.

Таким чином, на думку компаній-членів комітету тарифна політика має базуватись на принципах рівного доступу для всіх вантажовідправників, а не на спробах адміністративно "вирівнювати" умови між портами.

Бізнес також наголосив, що така ініціатива може вповільнити євроінтеграцію транспортної галузі та знизити конкурентоспроможність українського експорту, особливо аграрної продукції.

"Такі ініціативи викликають занепокоєння з огляду на вже ухвалені рішення щодо формування тарифних відстаней до Одеського та Чорноморського портів. Наразі поїзди спрямовують довшим маршрутом, що вже збільшило вартість залізничних перевезень і підвищило кінцеву ціну експортної продукції", - зазначається у повідомлені ЄБА.

У тексті асоціація наполягає на збереженні тарифів прозорими, справедливими, економічно обґрунтованими та такими, що відповідають реальним витратам.

Теги: #уз #єба #тарифи #вантажні_перевезення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:59 08.07.2025
"Укрзалізниця" представила перший безбар’єрний вагон для груп пасажирів на кріслі колісному

"Укрзалізниця" представила перший безбар’єрний вагон для груп пасажирів на кріслі колісному

12:42 08.07.2025
Питання правоохоронних структур і судової гілки влади не зазнає суттєвих змін на краще – директорка ЄБА

Питання правоохоронних структур і судової гілки влади не зазнає суттєвих змін на краще – директорка ЄБА

09:12 08.07.2025
Трамп оголосив нові тарифи на імпорт товарів із Тунісу, Індонезії, Бангладеш, Сербії та Боснії – ЗМІ

Трамп оголосив нові тарифи на імпорт товарів із Тунісу, Індонезії, Бангладеш, Сербії та Боснії – ЗМІ

01:55 08.07.2025
Через негоду на Закарпатті, в Словаччині та Угорщині низка поїздів змінює графік — УЗ

Через негоду на Закарпатті, в Словаччині та Угорщині низка поїздів змінює графік — УЗ

16:33 07.07.2025
Бізнес закликав Раду схвалити зміни до закону "Про лобіювання" до 1 вересня 2025 р.

Бізнес закликав Раду схвалити зміни до закону "Про лобіювання" до 1 вересня 2025 р.

11:57 07.07.2025
Коли бізнес хоче, щоб його почули, його чують. Але як зробити так, щоб питання були вирішені? – директорка EBA

Коли бізнес хоче, щоб його почули, його чують. Але як зробити так, щоб питання були вирішені? – директорка EBA

11:40 07.07.2025
В ЄБА закликають до дискусії щодо проблемних питань бронювання від мобілізації

В ЄБА закликають до дискусії щодо проблемних питань бронювання від мобілізації

11:16 07.07.2025
Інтерес інвесторів до України є, але він поки що не транслюється в гроші – директорка ЄБА

Інтерес інвесторів до України є, але він поки що не транслюється в гроші – директорка ЄБА

17:13 01.07.2025
Бізнес вкотре закликав Кабмін не посилювати навантаження на надрокористувачів

Бізнес вкотре закликав Кабмін не посилювати навантаження на надрокористувачів

15:45 25.06.2025
ПриватБанк зберіг пільгові умови для міжнародних переказів до кінця 2025р

ПриватБанк зберіг пільгові умови для міжнародних переказів до кінця 2025р

ВАЖЛИВЕ

Зеленський ввів в дію санкції стосовно 5 китайських компаній - постачальників компонентів до "шахедів"

Росіяни за червень в 1,6 раза збільшили кількість ракет і дронів, випущених по території України - Сирський

Сирський наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях РФ

На Сумщині внаслідок атаки російського дрона загинув тракторист

Поліція розслідує вбивство чоловіка у Деснянському районі Києва

ОСТАННЄ

Мін'юст опублікує свою позицію по конкурсу на директора БЕБ - Стефанішина

В Україну вдалося повернути ще сімох українських дітей з тимчасово окупованої території – Єрмак

Стефанішина відреагувала на хвилю обговорень в соцмережах жартівливого відео в ТікТок Міні'юсту

Докази по "справі Гринкевичів" не дозволять фігурантам уникнути відповідальності - ДБР

Фонд Пінчука та YES з нагоди URC2025 у Римі обсудять зв’язок безпеки та відбудови за участі Келлога та інших експертів

Освітній комітет Ради визнав незадовільною роботу Міносвіти у підготовці нормативно-правової бази до закону про дошкільну освіту

Суд за поданням БЕБ арештував 7 літаків пов’язаної із олігархом авіакомпанії

Глава МЗС Туреччини: Росія готова до третього раунду переговорів, відповідь України очікується

Зеленський ввів в дію санкції стосовно 5 китайських компаній - постачальників компонентів до "шахедів"

Пентагон готується запустити на орбіту групу експериментальних військових супутників - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА