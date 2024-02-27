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09:34 27.02.2024

ДБР затримало керівника "Укртрансбезпеки" Миколаївщини за хабарі з перевізників

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ДБР затримало керівника "Укртрансбезпеки" Миколаївщини за хабарі з перевізників

Правоохоронці викрили керівника "Укртрансбезпеки" Миколаївської області на системних хабарях із перевізників, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Як повідомляється у телеграм-каналі ДБР у вівторок, протягом 2023 року і до початку 2024 року виконувач обов'язків начальника Укртрансбезпеки в Миколаївській області налагодив систему поборів із підприємців. "Він встановив щомісячну "таксу" від 500 грн до 5 тис. грн з перевізника за можливість спокійно працювати при перевезенні товарів областю. Сума залежала від кількості вантажівок у комерсантів", - інформує ДБР.

За оперативними даними, за такий "контроль" за безпекою на транспорті чиновник на день отримував щонайменше 50 тис. грн. Посадовця "Укртрансбезпеки" затримали під час одержання чергового хабаря.

 

Теги: #дбр #укртрансбезпеки

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