"Укртрансбезпека" пропонує законодавчо зацікавити громади у встановленні WIM-комплексів

Громади або інші балансоутримувачі автомобільних доріг отримуватимуть 35% від штрафної санкції, яку згенерував автоматичний комплекс фіксації перевантаження (WIM-комплекс), встановлений на їх ділянці дороги.

Відповідний законопроєкт розробила Державна служба з безпеки на транспорті (ДСБТ, Укртрансбезпека) разом з Міністерством розвитку громад та територій, повідомив голова "Укртрансбезпеки" Микита Лагунін.

"Основний недолік WIM-комплексу – це відсутність достатньої кількісті їх на дорогах. В час війни WIM-комплекси не можуть бути пріоритетом, тому вирішили переглянути парадигму підходу до цього питання. Хочемо разом з нашим міністерством залучити до цього процесу інших стейкхолдерів-балансоутримувачів доріг місцевого значення, громади", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Лагунін уточнив, що зараз до "Укртрансбезпеки" під'єднано 57 WIM-комплексів, які працюють, хоча за першим планом, який було розроблено ще десь в 2020-му році, їх повинно було бути приблизно 250 одиниць.

За його словами, мова про WIM-комплекси на дорозі та ще новий від автоматичної фіксації, так званий Low-Speed WIM – майданчики з більш точним вимірювальним обладнанням, які не мають такої високої пропускної спроможності, але їх доцільно розміщувати на місцях розвантаження/завантаження вантажів, наприклад, на в'їзді у порт.

"Якщо WIM-комплекс на трасі вантажівка може якось об’їхати селами, то на в'їзді у порт вона все одно проїде через цей Low-Speed WIM з високою точністю вимірювання", – пояснив очільник служби.

Лагунін зазначив, що через п’ять років після впровадження системи WIM-комплекс, які не просто допомагали інспектору витягнути з потоку ту чи іншу автівку із ознаками перевантаження, а відразу її штрафувати, ця система показала себе дуже ефективною, тому головною задачею є її масштабування.

За словами голови, деякі проблеми в роботі WIM-комплексів існують, але їх вдається вирішити завдяки апгрейдам та закриттю лазівок, де водії об'їжджають ці комплекси.

Лагунін уточнив, що безпосередньо в "Укртрансбезпеки" не може бути WIM-комплексів, тому що вони є невід'ємною частиною дороги, як інженерної споруди, й тільки балансоутримувач дороги, наприклад, громада, може встановити WIM-комплекс.

В той же час він повідомив, що пропонується залишати 15% від штрафів на WIM-комплексах на розвиток "Укртрансбезпеки", в якій наразі зарплата інспектора складає 22-23 тис. грн на місяць, а решта 50% – у загальний бюджет України.

Як сказав глава служби, зараз цей законопроєкт проходить обговорення з усіма зацікавленими ЦОВВ, а "Укртрансбезпека" намагатиметься у найкоротший термін його прийняти, щоб стимулювати органи місцевої влади встановлювати ці комплекси.

"Це дозволить нам швидко і ефективно розгалузити мережу WIMів та збудувати ефективний комплекс запобіжників щодо перевантаження", – підкреслив Лагунін.

За його словами, сьогодні приблизна вартість двополосного WIM-комплексу складає біля 18 млн грн, що не є непідйомним тягарем для більшості громад.

"Деякі WIM-комплекси, які встановлені у місцях, де проїжджають багато перевантажень, можуть окупатися за півроку. Ми не кажемо, що це повинно стати засобом заробітку грошей, але за ефективної роботи WIM-комплексу порушники розуміють, що не треба порушувати. Тож спочатку громади відіб’ють кошти на розбудову і утримання цієї системи, а потім зекономлять на збереженні доріг", – вважає голова "Укртрансбезпеки".

Він також повідомив, що за шість місяців державний бюджет поповнився на понад 65 млн грн завдяки WIM-штрафам, тоді як під час перевірок на дорозі, за аналогічний період, близько 300 інспекторів застосували санкцій на понад 283 млн грн.

"Якщо ми можемо розбудувати WIM-комплекси і замінити нашого інспектора на комп'ютери, які системно на беруть хабаря, то це буде круто… наш основний акцент і пріоритізація – максимальна цифровізація всіх можливих функцій", – наголосив Лагунін.

В "Укртрансбезпеці" уточнили, що найбільше WIM-комплекси зафіксували порушень в Київській області - 858 , Дніпропетровській та Полтавській областях - 395 та 207 відповідно, а всього було складено 2,7 тис. постанов на порушників.

Загалом за чотири роки функціонування автофіксації до бюджету надійшло 560 млн грн.

"Укртрансбезпека" зазначає, що найчастіше WIM-система фіксує перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5% до 10% включно, штраф сягає 8,5 тис. грн. До повномасштабного вторгнення РФ цей показник складав 36% від загальної кількості порушень, тоді як після відновлення роботи комплексів WIM-систем з травня 2022 року показник підвищився до 64% від загальної кількості порушень.