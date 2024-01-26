Роботу системи "Шлях" і сайту "Укртрансбезпеки" після технічного збою відновлено

Система "Шлях" і сайт Державної служби України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") відновили роботу в штатному режимі після технічного збою, повідомила служба у п'ятницю.

"Система "Шлях" і сайт "Укртрансбезпеки" працюють у штатному режимі", - запевнили в службі.

Про технічний збій у роботі системи "Шлях" і сайту "Укртрансбезпека" повідомила в четвер уранці.

Як повідомлялося, до з'ясування обставин технічного збою в роботі дата-центрів, системи "Шлях" і сервісів продажу квитків на київську електричку було залучено урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

Про масштабну хакерську атаку, яка призвела до технічних збоїв у роботі сервісів, повідомляв дата-центр "Парковий". Про те, що кібератаки зазнав один із дата-центрів, які використувують, заявив "Нафтогаз". Виникли збої і в роботі "Укрпошти".