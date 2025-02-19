Інтерфакс-Україна
Події
19:31 19.02.2025

У Музеї історії Києва відкрилася виставка "Шлях України до ЄС в ілюстраціях, плакатах, арт-творах"

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У Музеї історії міста Києва відкрилася виставка "Шлях України до ЄС в ілюстраціях, плакатах, арт-творах", яка організована за ініціативи Офісу віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та за підтримки проєкту ЄС "Association4U".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", виставка присвячена основним історичним етапам на шляху до вступу України до Європейського Союзу.

"Сьогодні ми зібрали невеличку експозицію, яка стосується українського шляху до ЄС. На щастя і на жаль, за останні 10 років нам є багато чого згадати. Точно наш шлях - це шлях, який знає і карбує історія Європи", - сказала віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина на відкритті виставки в середу.

"Відомі художники, ілюстратори та представники креативного сектору України презентують свої роботи, кожна з яких розповідає про окремий момент цього значущого процесу. Кожен твір – картина, плакат чи артоб'єкт – несе глибокий сенс, який відображає сподівання, боротьбу, виклики та досягнення нашої країни для повернення в європейську родину", - зазначають організатори.

Крім того, на виставці також будуть представлені експонати, надані Музеєм Революції Гідності.

Теги: #виставка #єс #шлях

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