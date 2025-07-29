"Укртрансбезпека" продовжить на місяць перевірки вантажівок в Одеській та Миколаївській областях

Державна служба з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") продовжить на місяць посилені перевірки вантажівок у південних регіонах, повідомив голова відомства Микита Лагунін.

"Є новина. Не дуже приємна. Особливо для тих перевізників, хто вирішив, що рейд "Укртрансбезпеки" на півдні — це тимчасово, і можна буде перечекати і знову тягати з перегрузом, ніби нічого не було. На жаль, не цього разу", - написав він у Facebook.

Лагунін зазначив, що "Укртрансбезпека" вже підготувала наказ, який продовжує посилені заходи контролю в південних регіонах ще на чотири тижні. При цьому відомство провело ротацію інспекторського складу, нові екіпажі вже працюють на маршрутах.

Лагунін подякував Одеській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям за сприяння та АО Укрзалізниця за підтримку.

Керівник "Укртрансбезпеки" нагадав водіям, що час не перечікувати, а змінювати звички.

Як повідомлялося, "Укртрансбезпека" з 20 липня розпочала посилені заходи з виявлення правопорушень в Одеській та Миколаївській областях у зв'язку з підвищенням ризику виникнення дорожньо-транспортних пригод і сезоном збору сільгоспкультур.