09:52 24.11.2025

У системі "єЧерга" запрацювали нові правила для вантажного транспорту

У системі "єЧерга" від понеділка, 24 листопада, розпочали діяти оновлені правила для вантажних транспортних засобів, що передбачають продовження часу прибуття до кордону один раз на 60 днів, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

"З 9:00 24 листопада починають діяти нові правила використання "єЧерги" для вантажних авто. Мета – прогнозований рух, попередження різких прискорень чи сповільнень онлайн-черги", - написали у міністерстві в Телеграм.

В оновлених правилах передбачається, що тривалість продовження вантажівок лишається незмінною – 4,6,8 або 10 годин. "Це допоможе уникати ситуацій, коли продовження використовували для "підбору" зручного часу або відкладання перетину через вихідні ",наголосили у відомстві.

Водночас зазначається, що коли під час однієї черги користувач замінить тягач і використає продовження для обох авто, система зараховуватиме як продовження для кожного з них. Таким чином наступна можливість з’явиться через 60 днів.

Серед інших оновлень передбачено, що для вантажівки (тягача) неможливо створити нову чергу протягом 14 днів, якщо було вчинено порушення, зокрема двічі поспіль скасування черги у статусі "в’їзд до ПП", двічі поспіль неприбуття до пункту пропуску та двічі поспіль відбулося скасування черги протягом 30 днів черги за добу до в’їзду. 

Мінрозвитку уточнило, що порушення будуть відображатись в кабінеті користувача в "єЧерзі".

Як повідомлялось, Мінрозвитку у такий спосіб прагне вирішити проблеми, які призводять до штучного збільшення черги, неможливості прогнозувати рух, затримок і різкого пришвидшення черги (особливо у вихідні), погіршення умов для добросовісних перевізників.

Теги: #єчерга #вантажівки

