Інтерфакс-Україна
Події
11:43 21.08.2025

Мінрозвитку затвердило нові правила використання автобусами "єЧерги" для регулярних та "коротких" маршрутів

Міністерство розвитку громад та територій затвердило нові правила для автобусних перевізників у системі "єЧерга", які передбачають обов’язкове бронювання слотів за 72 години та окремі умови для "коротких" маршрутів до 400 км.

Згідно із повідомленням відомства, оновлення стосуватимуться, першочергово, правил використання слотованої черги, яка станом на серпень 2025 року працює у 23 пунктах, тоді як ще шість пунктів пропуску працюють за принципом динамічної черги.

Зазначається, що за умови, коли перевізник не забронював слот на регулярний маршрут за 72 години до часу перетину кордону, це місце стає доступним для реєстрації нерегулярному перевізнику.

Для перевізників з регулярним маршрутом нововведенням буде закріплений часовий слот для перетину кордону під його регулярний маршрут. Таким чином, перевізник знатиме, що завчасно може зареєструватись на свій час.

Проте у міністерстві вказали, що у випадку, коли протягом місяця перевізник не виконав більше двох рейсів за своїм регулярним маршрутом, гарантування можливості бронювати конкретний час втрачатиметься.

Йдеться саме про втрату гарантування для того маршруту, який не виконувався, додали у повідомленні.

Окремі правила передбачені для перевізників з "короткими" маршрутами не більше 400 км. У таких випадках, під час виконання маршруту, система надаватиме перевізнику можливість забронювати рівно стільки місць у черзі, скільки перетинів кордону на добу передбачено його дозволом на регулярний маршрут.

У міністерстві наголосили, що правила також чітко визначають, що один дозвіл на виконання маршруту (регулярного чи нерегулярного) передбачає перетин кордону лише одним автобусом.

Зазначається, що як і раніше, у разі наявності паритетних перевізників зареєструватися у черзі на конкретний час може лише один із них.

Теги: #єчерга #правила

