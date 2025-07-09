Інтерфакс-Україна
Події
15:20 09.07.2025

Мінрозвитку повідомляє про тимчасові зміни для автобусних маршрутів на кордоні з Польщею

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Мінрозвитку повідомляє про тимчасові зміни для автобусних маршрутів на кордоні з Польщею

Міністерство розвитку громад та територій України повідомляє про тимчасові зміни у системі єЧерга для автобусних маршрутів через пікове навантаження пункті пропуску "Шегині - Медика".

Згідно з повідомленням у телеграм-каналі Мінрозвитку у середу, щоб зменшити навантаження з 00:00 10 липня через "Шегині - Медика" у єЧерзі зможуть реєструватись лише регулярні автобусні рейси. Таким чином, нерегулярні маршрути тимчасово не зможуть обрати цей пункт для перетину кордону.

У Мінрозвитку зазначають, що ці зміни стосуються лише виїзду з України, а на в’їзд до країни змін немає.

Також пресслужба додала, що альтернативою для нерегулярних рейсів є пункт "Нижанковичі – Мальховичі". Він був відкритий наприкінці 2023 року, працює за механізмом скоординованого контролю та має пропускну здатність до 50 автобусів на виїзд щодоби.

"Протягом червня на напрямку "Шегині – Медика" спостерігались значні черги, що сягали до 10 годин. Причини – сезонне збільшення потоку пасажирів та реконструкція пункту пропуску", - йдеться у повідомленні.

Теги: #єчерга #мінрозвитку

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