Оборонні відомства держав НАТО домовляються про спрощення збивання російських літаків – ЗМІ

Міністри оборони країн-членів НАТО серед іншого обговорюватимуть на зустрічі в Брюсселі у середу нові правила щодо збиття літаків, які порушують повітряний простір країн альянсу. Про це у вівторок повідомила The Telegraph.

"Переговори зосереджені на розробці єдиного набору правил щодо взаємодії з ворожими літаками. Керівники оборонних відомств хочуть, щоб російські літаки, що несуть ракети для ударів по наземних цілях, над повітряним простором союзників були потенційними цілями", - пише The Telegraph, посилаючись на джерело, ознайомлене з ходом обговорення. Зокрема, за словами цього джерела, ключовими факторами визначення загрози будуть "озброєння та траєкторія польоту" літака.

"Лідери НАТО, включаючи Дональда Трампа, виступили за збиття російських літаків, які порушують повітряний простір НАТО. Але деякі держави-члени побоюються, що більш жорстка позиція може спровокувати конфлікт з ядерним суперником", - зазначає The Telegraph.

Алексус Гринкевич, генерал США і верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі, конфіденційно закликав до створення "єдиної системи протиповітряної та протиракетної оборони" для оптимізації реагування на будь-які майбутні провокації з боку Москви.

"Це допомогло б головнокомандувачу альянсу усунути так звані "національні застереження", які можуть заважати йому реагувати силою, зазначають джерела. Багато держав-членів діють за різними правилами застосування зброї, хоча і працюють під егідою НАТО. Деякі вимагають від своїх пілотів візуального підтвердження виявлених загроз перед тим, як вживати заходів, а інші можуть діяти на основі даних радарів", - пише The Telegraph.

Джерело: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/10/14/nato-talks-new-rules-shoot-down-russian-jets/?utm_source=chatgpt.com