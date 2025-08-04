Мінрозвитку надало пріоритет у "єЧерзі" вантажівкам зі швидкопсувними товарами, з Т1 або МДП та підприємств-AEO

Фото: https://www.facebook.com/serhiy.derkach

Вантажівки зі швидкопсувними товарами, декларацією cпільного транзиту Т1 або книжкою МДП, а також ті, що працюють для підприємств зі статусом АЕО (авторизованого економічного оператора), отримають пріоритет під час постановки в систему "єЧерга".

Як повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач у Facebook у понеділок, затверджено відповідні зміни до системи "єЧерга".

Він додав, що постановка в чергу "пріоритетів" буде відбуватися за чітким співвідношенням, але не навів його.

Серед інших змін Деркач виділив можливість продовжити місце в черзі лише один раз на 60 днів, а продовження буде доступне – на 4, 6, 8 або 10 годин. За його словами, це має забезпечити прогнозованість черги.

Окремим нововведенням є впровадження обмеження реєстрації для вантажівки в чергу протягом 14 днів у разі низки порушень, додав заступник міністра. Ці порушення включають внесення недостовірних даних про вантаж, водія чи транспортний засіб, виявлення даних про перетин кордону без реєстрації в "єЧерзі", виявлення даних про перевезення вантажу, коли реєстраціяю було зроблено "на пусто".

Крім того, до низки порушень додано скасування користувачем місця в черзі двічі поспіль у статусі на в’їзд до пункту пропуску, анулювання черги системою двічі підряд через неприбуття вантажівки до пункту пропуску та скасування користувачем місця в черзі за добу до перетину кордону двічі підряд протягом останніх 30 днів.

"Ключова мета – зробити перетин кордону прогнозованим і перебачуваним, а також впорядкувати рух пріоритетних вантажів… Наразі ми готуємо систему до впровадження цих змін. Про оновлення функціоналу будемо повідомляти додатково", – підсумував Деркач.

Згідно з інформацією на сайті ДМС, станом на 29 липня статус АЕО отримали 100 підприємств.